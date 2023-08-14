В Дагестане около 200 человек перекрыли федеральную трассу из-за отсутствия воды в домах

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Алексей Панков
Алексей Панков 64 0

В Дагестане 200 человек перекрыли трассу из-за отсутствия воды в их домах

В Дагестане около 200 человек перекрыли федеральную трассу из-за отсутствия воды в домах

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

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В ходе протестной акции между его участниками и водителями вспыхнул конфликт. Чем все закончилось?

Жители Дагестана перекрывали федеральную трассу Астрахань — Махачкала на 470-м километре. На акцию протеста вышли около 200 человек. Так они решили привлечь внимание к отсутствию воды в их домах. Об этом пишет пресс-служба управления МВД по республике в своем Telegram-канале.

«Цель собравшихся — привлечь внимание к продолжительному отсутствию воды в их домах. На место выехали наряды полиции для обеспечения общественной безопасности и недопущения эскалации конфликта», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что между митингующими и водителями вспыхнул конфликт. Разрешать его пришлось сотрудникам правоохранительных органов. Из-за действий протестующих пробка растянулась на два километра. В настоящее время движение по проезжей части восстановлено в полном объеме.

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