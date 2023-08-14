Не без ложки дегтя: как выбрать настоящее лакомство к Медовому Спасу

Где найти качественный продукт, и не заплатить втридорога?

Цветочный, липовый, гречишный — и даже вишневый и смородиновый. Прилавки по всей стране заполняются десятками сортов любимого лакомства россиян — меда.

Однако нынешний Медовый Спас, который по традиции отмечается 14 августа, похоже, не обошелся без ложки дегтя. Эксперты Роскачества выяснили, что каждая пятая банка в продаже — это контрафакт.

Где найти качественный продукт, и не заплатить втридорога? Все выяснил корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Ранее 5-tv.ru писал, что ежегодно в августе празднуется три основных церковных праздника, которые в народе называются Спасами. Их традиции имеют глубокую историю.

Начинается пора Спасов 14 августа. В православном календаре этот день известен как празднество Всемилостивому Спасу Христу Богу и Пресвятой Богородице Марии, матери его, и как Изнесения честных древ животворящего Креста Господня, а в народе его именуют Медовым Спасом.