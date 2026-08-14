Медовый Спас 14 августа 2023: смысл и традиции большого православного праздника

Ежегодно в августе празднуется три основных церковных праздника, которые в народе называются Спасами. Их традиции имеют глубокую историю. Начинается пора Спасов 14 августа. В православном календаре этот день известен как празднество Всемилостивому Спасу Христу Богу и Пресвятой Богородице Марии, матери его, и как Изнесения честных древ животворящего Креста Господня, а в народе его именуют Медовым Спасом.

Издавна этому дню придавали особое значение, так как с этого момента начинали собирать урожай и готовились к следующему сезону посадок. Почему 14 августа принято освящать мед и в чем смысл праздника, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал настоятель храма в честь святых новомучеников и исповедников Церкви русской протоиерей Кирилл Каледа.

История праздника Медовый Спас

Что можно и нельзя делать в Медовый Спас? Фото: www.globallookpress.com/AGAMI/R. de Jong

Медовый Спас празднуется в первый день Успенского поста. В старину он приходился на 1 августа, но после смены календаря по новому стилю стал отмечаться 14 августа. В традициях этого праздника переплелись церковные и народные обычаи.

Началась история праздника еще в Средневековье. В этот летний месяц в Византии часто возникали эпидемии, уносившие жизни многих граждан, и для того, чтобы отвратить бедствия, верующие обращались с молитвами к богу.

«Из императорской сокровищницы выносился Крест Господень, тот крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. И он обносился по городу Константинополю, Царьграду, затем приносился в главный храм города, <…> Святую Софию. И там совершались особые моления перед этой святыней», — рассказал протоиерей.

Данная традиция и дала название празднику Изнесения (означает несение впереди себя) честных животворящих древ Креста Господня.

На Медовый Спас во всех церквях также проводят службы в честь Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. Этот праздник посвящен событиям 1164 года, когда русский князь Андрей Боголюбский одержал победу в битве над волжскими булгарами.

Почему 14 августа принято освящать мед

Что можно и нельзя делать в Медовый Спас? Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

На Руси с XII века в Медовый Спас совершали молебен с освящением воды. Позже в храмы стали приносить овощи и фрукты, чтобы получить благословение на сбор урожая.

«В церкви имеется традиция освящения плодов, которые произрастают на благо человека. Когда появляются первые плоды какого-то вида растения, церковь призывает тех, у кого они росли, принести в храм. Читается специальная молитва на освящение начатков овощей», — прокомментировал священнослужитель.

Так как праздник по старому стилю отмечался в начале августа, то основная масса плодов в средней полосе России еще не успевала созреть, поэтому в храмы приносили мед. Считалось, что именно к первому Спасу пчелы обычно наполняют соты сладкой массой, а после перестают это делать. Согласно древним поверьям, что если не собрать мед в указанный день, то пчелы его растащат. В храм на освящение можно принести лишь часть продукта, хранящегося дома.

До освящения пробовать сладость запрещалось, зато после богослужения можно было полакомиться данным продуктом вдоволь. Однако верующие не забывали о том, что все-таки праздник выпадает на дни Успенского поста, поэтому старались готовить постные блюда. Хозяйки варили сбитень и пекли пряники и пироги с медом.

Хорошей традицией в Медовый Спас считалось угощать приготовленными яствами окружающих. Также на блюдах из меда проводили особые народные ритуалы, чтобы отвратить от себя болезни, укрепить брак или поскорее выйти замуж. Считалось, данное время благоприятно для создания оберегов и талисманов на удачу.

Предки верили, что блюда с медом в этот день обладают целебными свойствами.

Обязательным считалось не только угостить всех нуждающихся, но и помочь им. Считалось, что мед, освященный в Медовый Спас, приобретает особую силу, способную исцелять не только телесные недуги, но и укреплять дух, поэтому его хранили как целебное снадобье весь год. Говорили: «На первый Спас и нищий медку попробует».

На Медовый Спас устраивали «вдовьи и сиротские помочи», когда тем, кто пережил горе и нуждался в особой поддержке, приходили на выручку в хозяйственных вопросах: правили крыши, чинили заборы, убирали в домах, а также приносили сладкие лакомства. Так и говорили: «Ты — за себя, мы — за тебя, а Христов Спас — за всех нас».

Также в храмы несли мак и целебные травы. Поэтому в народе Спас имеет несколько названий, так как его связывали с различными атрибутами и особенностями праздника. В некоторых регионах 14 августа до сих пор зовут Мокрый Спас, Спас Всемилостивейший, день Соломониды-бабушки, Маковый Спас, Спас на воде, Маковеев день, Лакомка и даже Проводы лета.

Маккавеев день или Маковей 14 августа

Что можно и нельзя делать в Медовый Спас? Фото: 5-tv.ru

Название «Маккавеев день» связано с тем, что 14 августа также чтили память семи святых мучеников Маккавеев: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, а также их матери Соломонии (отсюда и произошло название «день Соломониды-бабушки») и учителя их Елеазара.

История их мученичества относится ко II веку до нашей эры. Правитель Антиох Эпифан возрождал в Иудее язычество и поставил в Иерусалимском храме статую Зевса. 90-летний учитель закона Божия Елеазар открыто выступил против таких злодеяний. С ним были семеро его учеников и их мать.

Всех их жестоко казнили, причем сыновей убивали по очереди на глазах Соломонии. Их подвиг воодушевил сына священника Иуду Маккавея поднять восстание против правителя Эпифана. В этой битве он одержал победу.

В народном же сознании имя Маккавея связывалось с цветками мака, который созревал к этому дню. Так что в праздник традиционно готовили постную выпечку с маком и медом. Семена растения добавляли в начинки или делали особую смесь — маковое молоко, в которую макали блины.

Мак, особенно освещенный, нередко использовали для изготовления различных оберегов и талисманов. Например, в день Медового Спаса рекомендовалось собрать маковейчик — специальный букет из 17 трав и цветов, который потом хранили в доме, чтобы он защищал семью от невзгод и раздоров.

В такой букет входили разные растения, обязательно в нем присутствовал мак (коробочки). Добавляли и душицу, овес, мяту, горечавку, полынь. Букет перевязывали красной лентой и хранили весь год, до следующего лета.

Мак издавна считался растением-оберегом, который защищал от нечисти и сглаза, придавал сил и даже мог обеспечить богатство. Маленький сбор из освященных маковых коробочек помещали над входной дверью дома, чтобы уберечь дом от злых духов и гостей со злыми намерениями.

Мокрый Спас 14 августа

Что можно и нельзя делать в Медовый Спас? Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Спасом на воде или Мокрым Спасом 14 августа прозвали потому, что в церкви проводилось малое водосвятие. Считалось, что вода в этот день наделяется особыми целебными свойствами, поэтому ею можно было лечиться.

Во многих областях бытовала традиция чистить старые колодцы и освящать новые. Также совершались крестные ходы к святым источникам.

На Медовый Спас люди собирались около водоемов, купались и мыли скот. Считалось, что это помогает уберечься от болезней и сглаза.

В некоторых местностях на Медовый Спас начинали сеять озимые.

Как праздновать Медовый Спас 14 августа

Что можно и нельзя делать в Медовый Спас? Фото: Смирнов Владимир/ТАСС

В Медовый Спас все традиции так или иначе связаны с медом:

Верующие посещают праздничные богослужения в церквях и храмах, а также освящают медовые продукты. В Медовый Спас также совершают малое освящение воды, мака и различных целебных растений, которые собирают в это время — зверобой, полынь, ромашка, тмин, рябина.

Во время трапез первым на стол подают мед. Готовятся различные блюда и десерты из меда с учетом правил поста, например, медовые пряники, коврижки или квас. Мед часто подают с хлебом, блинами и яблоками.

Для пасечников 14 августа считается ключевым в сборе меда.

Принято выражать благодарность пасечникам и пчелам за их нелегкий труд.

Важно не забывать про помощь ближнему. Например, угощать соседских детей медом или подарить баночку с лакомством нищему.

У пасечников существует благочестивая традиция раздать по кусочку соты детям и нищим.

Что нельзя делать на Медовый Спас 14 августа

Что можно и нельзя делать в Медовый Спас? Фото: Мордасов Михаил/ТАСС

С Медового Спаса у православных христиан начинается Успенский пост, который продлится до одного из главных памятных дат христиан — Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). Это самый строгий пост, во время которого верующие должны полностью исключить из рациона продукты животного происхождения.

Нельзя делать уборку и передвигать тяжелые предметы.

Нельзя отказывать в помощи. Пройти мимо нищего и не подать милостыню — накликать беду, деньги навсегда уйдут из дома.

Что можно делать на Медовый Спас 14 августа

Что можно и нельзя делать в Медовый Спас? Фото: Мордасов Михаил/ТАСС

Как и следует из названия праздника, 14 августа нужно собирать или покупать мед, освящать его в церкви и угощать свежим урожаем друзей и близких. Считается, что в опустевшую из-под меда баночку нужно в течение года складывать монеты до следующего Медового Спаса, чтобы потом раздать нуждающимся. Такой добрый поступок вернется достатком в дом.

На Медовый спас в народе также принято было купать домашних животных и совершать различные заговоры, чтобы они благополучно пережили предстоящую зиму.

14 августа нужно непременно сделать хотя бы одно доброе дело — помочь одиноким старикам или сиротам, отдать нуждающимся одежду и обувь или накормить нищих. Согласно приметам, если на Медовый Спас помочь вдове или нуждающейся женщине, то весь год не будешь знать бед.

Также хорошо собирать лекарственные травы, чтобы засушить их на зиму, чтобы использовать их при простудах.

Приметы на Медовый Спас 14 августа

Что можно и нельзя делать в Медовый Спас? Фото: Морев Валерий/ТАСС