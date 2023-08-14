Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 120 0

Взрыв прогремел в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

Фото: www.globallookpress.com / Serg Glovny

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При этом воздушная тревога в стране не объявлялась.

Взрыв раздался в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ, не приводя конкретной информации.

При этом воздушная тревога в стране не объявлялась.

Между тем и от Минобороны РФ информации о возможных ударах по критической инфраструктуре не поступало.

В понедельник, 14 августа, в 02:54 по московскому времени воздушная тревога звучала в нескольких областях Украины — Одесской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской. Позднее несколько взрывов прогремело в Одессе.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщал о работе ПВО в Винницкой и Хмельницкой областях.

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