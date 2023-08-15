Что о человеке говорит такое сексуальное влечение? И чем такие наклонности чреваты?

Фут-фетишизм или сексуальное влечение к ногам — один из наиболее распространенных фетишей. Сексолог Елена Тропина рассказала изданию «Страсти», почему у некоторых людей возникает к этому пристрастие и нужно ли что-то с этим делать.

По словам эксперта, одни люди получают удовольствие, когда просто смотрят на стопы, прикасаются к ним, массируют или чувствуют их запах. С первого взгляда разглядеть подобные наклонности в человеке невозможно. Это могут быть мужчины и женщины любых возрастов и социальных статусов.

«Это внешне обычные люди, разных профессий, возраста, увлечений, уровня интеллекта, имеющие особый фетиш — их возбуждают вид, форма, „консистенция“ ступней», — говорит специалист.

Существуют разные степени, в которых это выражается. Если одному нравится смотреть и каким-то образом взаимодействовать со ступнями, например, дотрагиваться, то другой предпочитает различные манипуляции, получая физическое удовольствие вплоть до оргазма.

Последние, кстати, иногда перестают получать разрядку с помощью обычного секса — им становится необходима дополнительная «стимуляция». Здесь, как отмечает сексолог, важно, чтобы партнер разделял увлечения, иначе рано или поздно у кого-то одного может пропасть интерес к этому.

Но представляет ли такое пристрастие опасность? По мнению Тропиной, нет. Однако все же контролировать свою тягу к такому фетишу стоит. Кроме того, лечение этой наклонности может и вовсе привести к проблемам с психосексуальным здоровьем.

«Лечить это — все равно, что лечить вас от того, что вы фанатеете от персиков или арбузов, человек может только усилием воли „исключить“ это из своей жизни, но это, безусловно, скажется на его психосексуальном здоровье и возбуждении», — заключила эксперт.

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