Глава МИД ФРГ на пути в Австралию «застряла» в Абу-Даби из-за поломки самолета

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В мае с Анналеной Бербок произошел подобный случай, из-за чего ей пришлось задержаться в Катаре.

Фото, видео: Sina Schuldt / ТАСС; 5-tv.ru

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Самолет, в котором глава МИД ФРГ Анналена Бербок отправилась укреплять отношения Германии с Австралией, Новой Зеландией и Фиджи, застрял в Абу-Даби.

После дозаправки в столице Объединенных Арабских Эмиратов он пытался взлететь, но через три минуты после старта командир экипажа сообщил о неисправности и решил вернуться. Пилотам пришлось сбросить в воздухе 80 тонн топлива, чтобы не разбиться при посадке.

Это вторая поломка за три месяца. В мае — аэробус с Бербок на борту не смог вовремя вылететь из Катара — там лопнула покрышка шасси.

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