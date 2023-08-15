Трое детей и их родители погибли в страшном ДТП в Тюменской области

Страшная авария в Тюменской области унесла жизни пяти человек, в том числе троих детей. Водитель легковушки решил пойти на обгон, но не справился с управлением.

Машину занесло, она вылетела на встречку, где врезалась в большегруз. От удара автомобиль в прямом смысле разорвало на две части. В момент аварии в нем ехала семья из семи человек — двое взрослых и пятеро детей. Выжить удалось только двум мальчикам — трех и 11-и лет. Они сейчас в больнице в очень тяжелом состоянии.