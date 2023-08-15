Трое детей и их родители погибли в страшном ДТП в Тюменской области

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Их жизни оборвались буквально в один миг. Что произошло?

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Страшная авария в Тюменской области унесла жизни пяти человек, в том числе троих детей. Водитель легковушки решил пойти на обгон, но не справился с управлением.

Машину занесло, она вылетела на встречку, где врезалась в большегруз. От удара автомобиль в прямом смысле разорвало на две части. В момент аварии в нем ехала семья из семи человек — двое взрослых и пятеро детей. Выжить удалось только двум мальчикам — трех и 11-и лет. Они сейчас в больнице в очень тяжелом состоянии.

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