Третья форма: банки в России начали тестировать цифровой рубль
Банки в России начали тестировать цифровой рубль
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru
Вскоре кредитные организации проведут работу над ошибками и сделают новый инструмент еще более удобным.
Цифровой рубль приобретает все более реальные очертания. Сегодня сразу 13 российских банков приступят к так называемому «пилотированию» новой формы национальной валюты.
Реальные люди — сотрудники и клиенты кредитных учреждений — попробуют открывать и пополнять счета, оплачивать товары и услуги, делать переводы друг другу. По итогам тестового периода банкиры проведут работу над ошибками и сделают новый инструмент еще более удобным.
В массовый же оборот цифровые рубли планируется ввести не раньше 2025 года. Тогда цифровой рубль окончательно получит статус третьей формы денег наряду с наличными и безналичными.
В отличие от последних, он будет храниться в онлайн-кошельках непосредственно в Центробанке. Среди плюсов — максимальная прозрачность операций, к минусам эксперты относят возможный рост стоимости банковских услуг.
Ранее 5-tv.ru сообщал, чем выгоден цифровой рубль для россиян.
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