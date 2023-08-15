Третья форма: банки в России начали тестировать цифровой рубль

Вскоре кредитные организации проведут работу над ошибками и сделают новый инструмент еще более удобным.

Цифровой рубль приобретает все более реальные очертания. Сегодня сразу 13 российских банков приступят к так называемому «пилотированию» новой формы национальной валюты.

Реальные люди — сотрудники и клиенты кредитных учреждений — попробуют открывать и пополнять счета, оплачивать товары и услуги, делать переводы друг другу. По итогам тестового периода банкиры проведут работу над ошибками и сделают новый инструмент еще более удобным.

В массовый же оборот цифровые рубли планируется ввести не раньше 2025 года. Тогда цифровой рубль окончательно получит статус третьей формы денег наряду с наличными и безналичными.

В отличие от последних, он будет храниться в онлайн-кошельках непосредственно в Центробанке. Среди плюсов — максимальная прозрачность операций, к минусам эксперты относят возможный рост стоимости банковских услуг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем выгоден цифровой рубль для россиян.