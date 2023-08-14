Курс евро на Мосбирже превысил 111 рублей

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 34 0

Доллар и юань также продолжают расти.

Курс евро на Мосбирже превысил 111 рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Курс евро сегодня в ходе торгов на Мосбирже превысил отметку в 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Информация об этом появилась на сайте площадки.

По состоянию на 13:01 по московскому времени, европейская валюта по отношению к рублю выросла на 2,36 рубля и составила 111,13 рубля.

Доллар сегодня также продемонстрировал рост. Его стоимость достигла 101,62 рубля. Он вырос на 2,19 рубля. Примечательно, что такой отметки валюте США удалось достичь также впервые с 23 марта прошлого года.

Укрепляет свои позиции и китайский юань — он подорожал на 23 копейки. Его стоимость сегодня в ходе торгов составила 13,93 рубля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда нормализуется курс рубля.

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