«В интересах российской экономики»: когда нормализуется курс рубля

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 73 0

Орешкин спрогнозировал нормализацию курса рубля в ближайшее время

«В интересах российской экономики»: когда нормализуется курс рубля

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Между тем доллар сегодня пробил отметку в 100 рублей.

Сегодня курс рубля значительно отклонился от фундаментальных уровней, однако его нормализация ожидается уже в ближайшее время. Об этом заявил в разговоре с ТАСС помощник президента РФ Максим Орешкин.

«Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики — сильный рубль», — отметил он.

Сегодня, в понедельник, 14 августа, доллар превысил 100 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Евро же торговался на уровне 110 рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сегодня российская экономика успешно меняет свою структуру.

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