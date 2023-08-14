«В интересах российской экономики»: когда нормализуется курс рубля

Между тем доллар сегодня пробил отметку в 100 рублей.

Сегодня курс рубля значительно отклонился от фундаментальных уровней, однако его нормализация ожидается уже в ближайшее время. Об этом заявил в разговоре с ТАСС помощник президента РФ Максим Орешкин.

«Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики — сильный рубль», — отметил он.

Сегодня, в понедельник, 14 августа, доллар превысил 100 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Евро же торговался на уровне 110 рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сегодня российская экономика успешно меняет свою структуру.