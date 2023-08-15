Раскрыта причина смерти 21-летнего хоккеиста Родиона Амирова

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Рита Миронова
Рита Миронова 1 578 0

Хоккеист Амиров скончался после продолжительной борьбы с болезнью

Раскрыта причина смерти 21-летнего хоккеиста Родиона Амирова

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin

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Талантливый спортсмен слишком рано и неожиданно покинул этот мир.

Стала известна причина смерти российского хоккеиста Родиона Амирова. Накануне 21-летний спортсмен скончался при непонятных обстоятельствах.

Его агент Дэн Мильштейн сообщил в социальных сетях, что молодой хоккеист боролся с тяжелым недугом. У нападающего обнаружили опухоль в головном мозге. Несмотря на все усилия врачей в последние полтора года, Амиров не справился в болезнью, и она в конечном счете его победила.

«Мы всегда будем помнить его мужество, его желание, его волю, его улыбку, все его замечательные качества», — добавил Мильштейнт.

Родион Амиров был воспитанником «Салавата Юлаева», выступал за юниорские сборные России с 17 до 20 лет. В конце 2020 года провел первые матчи за национальную сборную нашей страны.

После страшного диагноза спортсмен не мог участвовать в матчах, однако хоккейный клуб все равно продлил с ним контракт, выражая таким образом свою поддержку. В это время Амиров лечился в Германии.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский хоккеист Хвалько скончался в 17 лет после укуса клеща. 

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