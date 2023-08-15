«Пустили под откос»: Лавров уличил США в намерении разрушить ДНЯО

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Рита Миронова
Рита Миронова 21 0

Глава МИД Лавров обвинил США в подготовке пустить ДНЯО «под откос»

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Россия опасается, что Соединенные Штаты готовы покуситься на Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) ради своих целей.

США хотят пустить «под откос» Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Теперь же целый ряд ключевых соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения США пустили под откос», — отметил министр в рамках большой Конференции по безопасности.

По его словам, Россия опасается, что американская власть сможет посягнуть на один из краеугольных алиментов глобальной архитектуры безопасности, которым является ДНЯО. Об этом говорит то, что США уже создают такие риски, пытаясь вывести из договора англосаксонский проект.

«В частности, мы наблюдаем, такие риски создаются в результате откровенных попыток вывести из процедуры этого договора англосаксонский ядерный проект в рамках нового военного блока AUKUS», — подчеркнул Лавров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров назвал главный способ разжигания Западом конфликта на Украине.

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