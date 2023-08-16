Большой секрет: как испорченную шаурму выдают за свежую

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 27 0

Гастроэнтеролог Кашух: шаурма иногда может быть свежей только на вид

Большой секрет: как испорченную шаурму выдают за свежую

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov

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Опасность употребления шаурмы вне дома заключается в том, что в ее состав входит множество ингредиентов — если они некачественные, то их легко могут «замаскировать». Об этом изданию Газета.ру сообщила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Так, их можно перемешать с теми, что посвежей. Или же добавить побольше соуса. Поскольку не всегда есть возможность отследить качество блюда, эксперт рекомендует отдавать предпочтение вариантам с меньшим количеством ингредиентов и соуса.

Например, лучше заказать салат или овощную пиццу, в которой все ингредиенты находятся на поверхности. Помимо этого стоит помнить, что в шаурме содержится огромное количество калорий, а потому есть ее лучше в небольших количествах.

Также можно научиться готовить блюдо самостоятельно из индейки или курицы, чтобы избежать непредвиденных проблем. Лучше использовать полезные овощи, мультизлаковые лепешки, отказаться от майонеза.

Находясь вне дома, можно найти замену шаурме, заказав другие блюда: например, креветки в кляре или куриную грудку. Но, по мнению врача, важно помнить о том, что каждый день употреблять их в пищу также вредно.

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