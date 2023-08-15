Минобороны показало кадры досмотра сухогруза «Сукра Окан», шедшего в порт Украины

Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых российская досмотровая группа выполняет свою работу на остановленном сухогрузе «Сукра Окан», шедшем в порт Украины под флагом Палау.

Досмотр был проведен группой патрульного корабля «Василий Быков», стоящего на вооружении Черноморского флота, в соответствии со всеми международными требованиями, отметили в оборонном министерстве.

На полученных кадрах видно, как российский вертолет Ка-29 производит облет сухогруза, который не остановился после требования. Военнослужащие были вынуждены высадиться на судно для проведения проверки документов и досмотра помещений корабля. О нахождении запрещенных грузов на борту не сообщалось.

«В ходе проведенных досмотровых мероприятий работа инспекционной группы осуществлялась профессионально, в соответствии с требованиями международных документов», — подчеркнули в Минобороны.

По завершении досмотровых мероприятий был составлен проверочный протокол. После экипажу позволили продолжить движение в украинский порт Измаил, в которой он и следовал.

Об инциденте стало известно двумя днями ранее, 13 августа. Российский корвет «Василий Быков» принудительно остановил в Черном море сухогруз, который не отреагировал на предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ возле Новороссийска.