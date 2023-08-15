Вернулись не все: что происходит с застрявшими на курортах туристами Red Wings

Компании в настоящее время требуется помощь стороннего перевозчика.

В Екатеринбург утром вернулась часть туристов авиакомпании Red Wings. Чтобы вывезти всех пассажиров, требуется помощь стороннего перевозчика.

В общей сложности задержаны более десятка рейсов, и большинство отдыхающих до сих пор так и не прилетело домой. Среди них — жители Казани и Москвы, отдыхавшие в Египте и Турции.

До вчерашнего дня люди оставались в полном неведении, когда они вернутся на родину. Сутки, а кому и трое, пришлось провести в аэропорту. О том, как отпуск превратился в кошмар, — корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Red Wings извинилась за задержки рейсов.