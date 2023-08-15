Костюков: США планируют разместить две бригады с гиперзвуковыми ракетами в АТР

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 33 0

Военно-политическая обстановка под давлением Запада приобрела тенденцию к осложнению.

Костюков: США планируют разместить две бригады с гиперзвуковыми ракетами в АТР

Фото: www.globallookpress.com / US Army

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США в 2028 году планируют разместить в Азиатско-Тиоокеанском регионе две бригады, вооруженные гиперзвуковыми и крылатыми ракетами, а возможным местом их базирования может стать Япония. Об этом сообщил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

По его словам, из-за США и их союзников в мире усугубляется тенденция к осложнению военно-политической обстановки. Связано это, обратил внимание Костюков, со стремлением западных стран укоренить свою «гегемоническую политику».

«В результате почти полностью разрушена система стратегической стабильности в мире», — прокомментировал он на полях Московской конференции по международной безопасности.

Начальник ГУ Генштаба ВС РФ отметил, что недружественные страны за океаном не брезгают никакими способами для сохранения своего доминирования на мировой арене. Они используют, в том числе военные мощи, оказывают давление с помощью санкций, а также вмешиваются во внутренние процессы других стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Нарышкин заявил о страхе здоровых людей приезжать в ЕС.

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