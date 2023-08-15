«Извращения разного рода»: Нарышкин заявил о страхе здоровых людей приезжать в ЕС

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 17 0

Нарышкин: здоровому человеку страшно в ЕС из-за большого числа извращений

«Извращения разного рода»: Нарышкин заявил о страхе здоровых людей приезжать в ЕС

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Почему на Западе стараются всеми способами изменить человека, созданного по образу и подобию Божьему?

Здоровому человеку в современных реалиях порой бывает страшно приезжать в Европу из-за расплодившихся там «извращений». Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время своего выступления на Московской конференции по международной безопасности.

Государственный деятель считает, что здоровому «в духовном и физическом» смысле человеку может быть некомфортно приезжать в европейские страны. Более того, такие путешествия могут порой вызывать настоящий страх.

«Такое количество извращений разного рода там расплодилось», — прокомментировал он со сцены.

Так Нарышкин отреагировал на слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который ранее имел неосторожность сравнить Европу с цветущим садом, а весь оставшийся мир с джунглями. Глава российской разведки не только попытался раскрыть Боррелю глаза на правду, но и обратил внимание на стремление Запада подменить человека «трансгендерами и биомеханоидами».

Ранее 5-tv.ru писал, что Нарышкин сообщил о переговорах по Украине с главой ЦРУ.

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