«Больше 400 в мире»: зачем США опутали планету сетью биолабораторий

Все больше данных указывают на искусственное зарождение коронавируса в одном из созданных американцами «научных центров».

Биолаборатории, которые США под предлогом научных исследований сотнями построили в разных уголках мира, на самом деле — элемент неоколониализма, который дает американцам мощные рычаги влияния не только на отдельные страны, но и на всю планету. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Игорь Никулин.

Эксперт напомнил о недавней пандемии коронавируса — болезни, охватившей всю планету и искусственно созданной, на что указывают многочисленные данные, в одной из американских биолабораторий.

«Самый яркий пример — SARS-CoV-2. Это вирус, которого в природе не существовало и не могло существовать, потому что он собран из двух частей: SARS — человеческий вирус — и CoV — коронавирус китайской летучей мыши. Он вызвал пандемию, от которой уже, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибло больше 20 миллионов человек», — отметил Никулин.

По его мнению, причиной стремительного распространения SARS-CoV-2 по всему миру было как раз то, что это в значительной степени делалось искусственно, с использованием тех самых биологических лабораторий США.

Никулин подчеркнул, что биолаборатории открывают перед американцами очень большие возможности воздействия на своих геополитических противников, в число которых в первую очередь входит Россия. Соединенные Штаты буквально окружили ее своими лабораториями, пользуясь тем, что в их странах-сателлитах, таких как Украина, Казахстан и некоторые другие государства СНГ, отсутствует какой бы то ни было контроль за подобными организациями. Такими же биолабораториями окружены Китай, Иран и ряд других стран, в которых США тоже видят геополитических конкурентов.

«Этих лабораторий уже больше 400 в мире. Там США проводят опыты по созданию новых вирусов и бактерий, которых в общем-то не существует в природе», — отметил Никулин.

Более того, добавил эксперт, лаборатории позволяют американцам наживаться, синтезируя лекарства против заболеваний, которые они сами же и создают. Политолог обратил внимание на то, что в 2011 году Индонезия закрыла на своей территории американскую военно-биологическую базу именно потому, что там, как тогда выяснилось, проводили эксперименты с птичьим гриппом, целью которых было создание вакцины для последующей продажи в страны третьего мира.

«И это везде происходит. Везде, где есть американские военные базы, есть и американские военные биолаборатории. Это такой элемент неоколониализма», — подчеркнул Никулин.

В том же Казахстане, привел пример политолог, неоднократно были и случаются до сих пор вспышки бруцеллеза — зоонозной инфекции, передающейся человеку от больных животных. Это далеко не случайно, уверен Никулин, и США явно имеют к этому прямое отношение.

«Американская DARPA (управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США — Прим. ред.) выделяет грант, допустим, на изучение бруцеллеза, и через несколько месяцев в окрестностях вспыхивает бруцеллез, потом какая-нибудь Конго-крымская геморрагическая лихорадка, потом какой-нибудь лейшманиоз», — описал политолог схему действий США.

При этом, подчеркнул Никулин, американцам совершенно наплевать на жизнь и здоровье местного населения. В свою очередь местное правительство не имеет права не только проверить, что происходит в биолабораториях, но не может даже разглашать ту информацию, которая становится ему известна. Все страны, где США строят подобные объекты, подписывают договор конфиденциальности, чтобы чувствительная для американцев информация не была разглашена, заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью телеведущему Такеру Карлсону раскрыл истинное назначение американских биолабораторий на территории Украины. По словам политика, все они были созданы в рамках программ разработки биологического оружия.