Умер двухкратный чемпион Европы по прыжкам в воду Владимир Тимошинин

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 12 0

Спортсмен скончался на 54-м году жизни.

Умер двухкратный чемпион Европы по прыжкам в воду Владимир Тимошинин

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

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Скончался двухкратный чемпион Европы по прыжкам в воду Владимир Тимошинин. Об этом сообщили в пресс‑службе Российской федерации прыжков в воду.

Сообщается, что спортсмен ушел из жизни «скоропостижно». Ему было 53 года. Причина смерти мужчины не называется.

«Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям, коллегам Владимира Александровича», — сообщили в пресс-службе.

Владимир Тимошинин — двукратный чемпион Европы, призер чемпионата мира, заслуженный мастер спорта СССР. За спортивную карьеру он заработал немало медалей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что умер Боб Баун — четырехкратный обладатель Кубка Стэнли.

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