Шойгу: киевский режим использовал зерновую сделку в качестве прикрытия

Киевский режим использовал зерновую сделку не для гуманитарных, а для военных целей. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил на Московской конференции по международной безопасности. По его словам, рядом с зернохранилищами было развернуто производство беспилотников.

«Особый цинизм киевский режим проявил при реализации черноморской зерновой инициативы. Используя в качестве прикрытия от ракетных ударов со стороны России, в Одессе и других черноморских портах, Киев создал существенные запасы вооружения боеприпасов, которые систематически поставляются на фронт», — сказал Шойгу.

Министр обороны отметил, что западные партнеры Киева были в курсе, но почему-то в ООН предпочли закрыть на это глаза.

В то же время министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Россия продолжит работать над созданием многополярного мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нужно России для возобновления «зерновой сделки».