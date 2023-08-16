Младенца в пакете нашли в Ленинградской области
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Предварительно, новорожденному всего один день. Он госпитализирован.
Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/thomas kroeger
Младенца нашли одного на улице около города Пикалево в Ленинградской области. По данным источника 5-tv.ru, он лежал в пакете в кустах около дороги на территории садового товарищества «Металлург».
Кроме того, его оставили сразу же после его рождения. Предварительно, малышу всего один день.
Ребенок госпитализирован. Личности его родителей устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело мужчины неизвестной давности с отрезанным ухом нашли в Ленобласти
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