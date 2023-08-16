Кушанашвили назвал общение с Басковым лучше обучения в университете

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Кушанашвили: час общения с Басковым лучше обучения в университете Тбилиси

Кушанашвили назвал общение с Басковым лучше обучения в университете

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Почему телеведущий имеет столь высокое мнение об артисте?

Журналист Отар Кушанашвили восхитился народным артистом России Николаем Басковым, назвав его глубоким человеком.

«Час общения с Басковым гораздо больше, чем учеба в университете тбилисском», — сказал телеведущий на своем YouTube-канале.

Скандально известный колумнист, очевидно, знает, о чем говорит, ведь его отчислили как раз из университета Тбилиси. В эфире Кушанашвили также говорил о 20-летии выхода на телеэкраны первого выпуска шоу «Дом», которое предшествовало «Дому-2».

Одним из ведущих проекта тогда был Басков. Журналист раскритиковал шоу, заявив, что оно «разрушило русскую культуру» и «надругалось над святынями», однако о певце он высказался очень положительно.

Как сообщает издание dni.ru, Кушанашвили и Басков давно дружат. В свое время артист оказал финансовую помощь журналисту в похоронах отца — Шалвы Кушанашвили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кушанашвили высказал все, что думает о блогере Елене Блиновской.

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