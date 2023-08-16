В ЛНР заявили о росте безвозвратных потерь ВСУ: положение плачевное

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 40 0

Марочко: на купянском направлении растут безвозвратные потери ВСУ

В ЛНР заявили о росте безвозвратных потерь ВСУ: положение плачевное

Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence

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Подполковник в отставке Андрей Марочко рассказал о ситуации на купянском направлении.

Украинские террористы продолжают терять живую силу. В частности, на купянском направлении, где положение всушников поистине печально. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На купянском направлении идет рост безвозвратных потерь в вооруженных формированиях Украины», — подчеркнул спикер в беседе с РИА Новости.

По словам Марочко, главные причины этого — нехватка медиков и лекарств. Кроме того, утверждает полковник в отставке, боевики ВСУ в принципе плохо подготовлены, что фактически обрекает их на смерти в зоне боевых действий.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина бросила в бой последнее крупное резервное подразделение.

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