Жителя Иркутской области подозревают в работе на украинскую разведку

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 40 0

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Как его вычислили?

Жителя Иркутской области подозревают в работе на украинскую разведку

Фото: www.globallookpress.com / Hennadii Minchenko

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Жителя Иркутской области подозревают в работе на украинскую разведку. Как пишет ТАСС, в пресс-службе регионального ФСБ отметили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

По официальным данным, речь идет о 23-летнем молодом человеке, который собирал сведения и подготавливал фотоматериалы о состоянии и деятельности одного из крупных промышленных объектов в регионе. Все эти данные он собирался передать представителю Главного управления разведки Минобороны Незалежной.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит большой тюремный срок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму задержали сторонника украинских националистов.

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