Жителя Иркутской области подозревают в работе на украинскую разведку. Как пишет ТАСС, в пресс-службе регионального ФСБ отметили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

По официальным данным, речь идет о 23-летнем молодом человеке, который собирал сведения и подготавливал фотоматериалы о состоянии и деятельности одного из крупных промышленных объектов в регионе. Все эти данные он собирался передать представителю Главного управления разведки Минобороны Незалежной.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит большой тюремный срок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму задержали сторонника украинских националистов.