Польскую ассоциацию «За свободную Россию»* признали нежелательной

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 31 0

Решение принято после проведенной проверки, которая выявила, что организация создает угрозу для РФ.

Польскую ассоциацию «За свободную Россию»* признали нежелательной

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Деятельность польской Stowarzyszenie Za Wolna Rosje* (Ассоциация «За свободную Россию») признали нежелательной на территории России. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Уточняется, что решение принято после проведенной проверки. Выяснилось, что идейные вдохновители организации Анастасия Сергеева и Мария Хармаст сбежали в Польшу, откуда занимались вовлечением россиян в ряды добровольческих батальонов в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) и готовили так называемые «группы сопротивления».

Таким образом, действия ассоциации представляют угрозу конституционному строю и безопасности России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что деятельность иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team* («Сетевое объединение журналистов-расследователей») признана нежелательной в России.

* — организация, признанная нежелательной на территории РФ.

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