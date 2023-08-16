Польскую ассоциацию «За свободную Россию»* признали нежелательной

Деятельность польской Stowarzyszenie Za Wolna Rosje* (Ассоциация «За свободную Россию») признали нежелательной на территории России. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Уточняется, что решение принято после проведенной проверки. Выяснилось, что идейные вдохновители организации Анастасия Сергеева и Мария Хармаст сбежали в Польшу, откуда занимались вовлечением россиян в ряды добровольческих батальонов в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) и готовили так называемые «группы сопротивления».

Таким образом, действия ассоциации представляют угрозу конституционному строю и безопасности России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что деятельность иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team* («Сетевое объединение журналистов-расследователей») признана нежелательной в России.

* — организация, признанная нежелательной на территории РФ.