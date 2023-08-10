Объединение журналистов-расследователей* признали нежелательным в РФ

Решение приняла Генпрокуратура. Что стало основанием?
Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир
Деятельность иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team* («Сетевое объединение журналистов-расследователей») признана нежелательной в Росии. Решение после проведенной проверки вынесла Генеральная прокуратура.
Уточняется, что авторы платформы, которая носила название War in Ukraine, публиковали различные данные о российской армии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что деятельность Центра европейских исследований (Martens Centre)* имени Вильфрида Мартенса признана нежелательной в России.
* — организация, признанная нежелательной на территории РФ.
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