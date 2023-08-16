Кошмарное зрелище: гимнасты в парке аттракционов рухнули с большой высоты
Гимнасты в парке аттракционов в Германии рухнули с большой высоты
Фото, видео: www.globallookpress.com / Karsten Schmalz via www.imago-im; 5-tv.ru
В результате пострадали семь человек: и артисты, и зрители.
Акробатическое шоу обернулось паникой в парке аттракционов в Германии. Гимнасты выполняли сложные трюки на большой высоте.
В роли пиратов они должны были прыгать прямо в «морские глубины». Артисты уже заняли позиции, чтобы выполнить опасный прыжок, как вдруг конструкция под ними обрушилась.
Обломками задело соседние аттракционы. В результате пострадали семь человек: и артисты, и зрители.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что канатоходец рухнул с высоты во время выступления в цирке в Тюмени. Видео инцидента опубликовано в социальных сетях.
На кадрах видно, как артист идет по канату с балансиром, держа на себе «верхнюю» партнершу. В определенный момент он останавливается и пытается поймать равновесие. Заметно, что мужчина начинает раскачиваться и вдруг падает.
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