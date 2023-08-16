Чудо на воде: у берегов Индонезии обнаружили туристов после кораблекрушения

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Австралийских туристов обнаружили у берегов Индонезии после кораблекрушения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Valerie Koch; 5-tv.ru

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Они спаслись только благодаря доскам для серфинга.

Невероятная история спасения у берегов Индонезии. Четверых австралийских туристов обнаружили в море после двух дней поисков.

Компания отправилась на катере отмечать день рождения, но из-за шторма судно потерпело крушение. Туристы спаслись только благодаря доскам для серфинга.

Правда, дрейфовать пришлось без питьевой воды и еды, пока пропавших не спасла береговая охрана. А вот судьба экипажа утонувшей лодки — трех местных жителей — до сих пор неизвестна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге суд отправил в СИЗО организатора прогулки на яхте, которая затонула в Финском заливе. Ему инкриминируют оказание услуг, которые не отвечали требованиям безопасности.

Максимальное наказание по этой статье — шесть лет колонии. Ранее под стражу взяли и капитана судна.

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