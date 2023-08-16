В Махачкале опознали 13 погибших после взрыва на АЗС

Из 35 погибших при взрыве на АЗС в Дагестане опознаны 13 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы республики Сергея Меликова.

«Процесс опознания по остальным жертвам продолжается», — говорится в сообщении.

Вечером 14 августа на территории АЗС в Махачкале произошел взрыв. Травмы, по последним данным, получили 84 человека, некоторые в тяжелом состоянии находятся в больницах.

На данный момент известно о 35 погибших, среди которых также есть дети. Под завалами все еще могут находиться люди. Предварительной причиной произошедшего глава Дагестана Сергей Меликов назвал человеческий фактор. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москву на лечение доставлены 16 человек, пострадавших при взрыве автозаправки в Махачкале.