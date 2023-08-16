В Москве приземлился самолет МЧС с 16 пострадавшими из Махачкалы

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Во время полета пациенты были помещены в специальные медицинские модули.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Взрыв на АЗС в Махачкале

В Москву на лечение доставлены 16 человек, пострадавших при взрыве автозаправки в Махачкале. Среди них трое детей. Спецборт МЧС приземлился в аэропорту Жуковский. Во время полета пациенты были помещены в специальные медицинские модули. За их состоянием непрерывно следили врачи. Шестерых пострадавших подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«Полет прошел нормально. Состояние удовлетворительное, без ухудшений. Все пострадавшие будут переданы каретам скорой помощи и отправлены в учреждения Минздрава России и города Москвы», — рассказывает заместитель начальника отряда «Центроспас» Игорь Якиревич.

В Москву на этом самолете доставили и одного из подозреваемых. Это владелец помещений в автосервисе, где хранились запасы селитры, около 100 тонн. Предположительно, именно химикаты и стали причиной смертоносного пожара. Правда, допросить мужчину пока не получится. У него тяжелая травма головы.

Зато следователи могут пообщаться с другим подозреваемым — арендатором склада, которому непосредственно принадлежит злосчастная селитра. Его задержали и везут в Москву на следственные действия.

Пожар в автосервисе перекинулся на соседнюю АЗС — произошел мощный взрыв. Погибли 35 человек, около 50 раненых остаются в больницах Дагестана. Пострадали и те, кто находился на заправке. И те, кто бросился им помогать.

«Горела машина, а внутри был ребенок. Мы стекло разбили. Я вытащил ребенка. И в этом момент машина взорвалась. Нас откинула метра на четыре. Потом уже подбежали МЧС и забрали ребенка», — рассказывает очевидец Самат Саламов.

Семьям погибших и пострадавшим будут выплачены компенсации. Также власти помогут с организацией похорон. А по всему Дагестану пройдут масштабные проверки автозаправок.

Тема:
Взрыв на АЗС в Махачкале
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