Звезда фильма «День за днем» отдала мошенникам все свои сбережения

Знаменитая артистка решила, что помогает дочери восстановиться после ДТП.

Очередной жертвой мошенников стала 88-летняя актриса Нина Марушина. Как стало известно 5-tv.ru, вечером 15 августа ей позвонила «дочь» с просьбой помочь с деньгами.

Якобы та попала в серьезное ДТП, и теперь нуждается в лечении. Поверив этому, Нина Александровна сразу же собрала сбережения — 700 тысяч рублей — и отнесла их к месту встречи, которое назвали злоумышленники.

«Она положила наличные в простую коробку, перевязала ее веревкой и отдала незнакомому мужчине», — говорит источник 5-tv.ru.

Теперь полицейские проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Марушина стала известна после выхода мелодрамы «День за днем». Также она снималась в фильмах-спектаклях «Бабий бунт», «Про Ромку и его друзей», «Поднятая целина», «Обломов», «Нежный образ твой» и других.

Звезда имеет звание заслуженной артистки России. Она награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом замены соцкарт.