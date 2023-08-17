Мадонна рискует в погоне за молодостью: какие пластические операции делала певица

Поп-дива готова на многое ради того, чтобы в свои 65 выглядеть почти в два раза моложе.

Мадонна из тех звезд, кому нравится шокировать публику эпатажными выходками. Вчера певице исполнилось 65, но, видимо, принимать вой возраст она вовсе не желает. Известный пластический хирург Отари Гогиберидзе рассказал KP.RU, какие пластические операции делала скандальная поп-королева.

По мнению эксперта, имела место круговая подтяжка лица, скул, а еще пластика шеи и блефаропластика.

«Скорее всего, применены эндоскопические методики и зональный лифтинг. А вот в области носа я не вижу никаких изменений. Судя по всему, Мадонна предпочитает комплексный подход к омоложению. Плюс филлеры и косметические процедуры — куда без них!» — рассказал изданию Отари Гогиберидзе.

При этом, по сообщениям СМИ, такое количество пластических операций не обошлось без неприятных последствий. В начале этого лета у Мадонны обнаружили тяжелую бактериальную инфекцию, которая вынудила ее провести в больнице несколько дней. А некоторые эксперты вообще пришли к выводу, что причиной явились именно частые вмешательства, более того, на фоне поражения мог развиться сепсис.

К счастью, судя по соцсетям, которые так активно ведет поп-королева, в настоящий момент проблем нет. 16 августа она ответила своей 65-й. Недавно отпраздновала день рождения своего сына, рожденного в браке с Гаем Риччи. В общем — отдыхает с семьей и весело проводит время. Выглядит Мадонна при этом достаточно свежо и привлекательно. Можно предположить, что она сумела пережить все сложности личной жизни, которых было достаточно.

Например, тяжелый развод, одиночество, нервный срыв, а позже — частая смена любовников, которые были моложе ее то на 26 лет, то на все 30.

Почему Мадонна порой ведет себя настолько вызывающе, KP.RU рассказал психолог, магистр психологии Наталья Немова. По мнению эксперта, звезда — нарциссическая личность, которая создает культ самой себя. А появление все более молодых партнеров, как считает психолог, свидетельствует о страхе смерти. Что касается сексуальности звезды, то у нее очевидно высокое либидо. Единственный нюанс: по словам специалиста, на сегодняшний день оно, вероятно, поддерживается гормональными препаратами.

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