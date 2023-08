ИИ смог распознать мысли человека благодаря группе Pink Floyd

Возможности искусственного интеллекта поражают. После того, как ИИ был активно интегрирован в жизнь людей, произошло много интересных научных открытий. Раньше чтение мыслей было чем-то из разряда фантастики. Но сегодня, благодаря технологиям, это стало возможно. Американские нейробиологи из Калифорнийского университета в Беркли смогли восстановить песню, которую прослушивали добровольцы в процессе мониторинга активности их мозга. Об эксперименте рассказали в журнале PLOS Biology.

К исследованию привлекли людей, которые болеют тяжелой формой эпилепсии. Их припадки можно остановить только с помощью электродов, которые помещают в мозг.

Подопытным дали послушать песни легендарной британской группы Pink Floyd. В этот момент ученые снимали с электродов информацию об активности разных участков мозга. Затем полученные данные стал обрабатывать искусственный интеллект. И машина смогла воспроизвести песню группы Pink Floyd — Another Brick in the Wall. Аудиофайл, который выдал ИИ далек от совершенства, но при этом мотив вполне узнаваемый.

