На пороге будущего: как «настолка» древнего мира поможет сделать открытия в квантовой физике

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 12 0

Древняя игра манкала поможет ученым сделать открытия в квантовой физике

На пороге будущего: как «настолка» древнего мира поможет сделать открытия в квантовой физике

Фото: www.globallookpress.com / Michael Runkel

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Ученые создали новую версию игры манкала, распространенной в Азии и Африке. Что из этого вышло?

Древняя настольная игра, появившаяся несколько тысяч лет назад, может способствовать развитию квантовой инженерии. Исследование об этом опубликовал журнал AVS Quantum Science.

Манкала представляет собой деревянную доску с лунками, которые заполняются камнями. В нее принято играть вдвоем. Суть в том, чтобы к финишу собрать все камни в последней лунке. Американские ученые модернизировали ее, создав аналог, только для квантовых частиц.

Дело в том, что для использования квантовых компьютеров и других систем ученым необходимо понимать, где именно расположены частицы, но это достаточно непросто вычислить, и уж тем более — контролировать. Благодаря использованию механизма манкалы появилась возможность управлять частицами.

Квантовый аналог «настолки» пока существует только в теории, но ученые уверены, что совсем скоро можно будет в нее сыграть по-настоящему, используя компьютер.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что огромный астероид подойдет максимально близко к Земле.

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