Лицо имеет значение: каких мужчин предпочитают женщины

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 63 0

В США связали заинтересованность женщин в сексе с маскулинностью лица мужчин

Лицо имеет значение: каких мужчин предпочитают женщины

Фото: www.globallookpress.com / ZAM-Photography

Читайте нас в: Дзен Новости

Ученые сделали интересное открытие после проведенного исследования.

Женщин, заинтересованных в быстрых связях на одну ночь, больше всего привлекают мужчины с маскулинными чертами лица. К такому выводу пришли ученые Техасского международного университета. Исследование опубликовано в журнале Archives of Sexual Behavior.

В исследовании участвовали 72 женщины, часть из которых призналась в ходе опроса, что предпочитают краткосрочные отношения. После на экране компьютера им продемонстрировали мужские лица разных типажей. Каждое фото было показано в течение трех тысяч миллисекунд, пока ученые сканировали движения глаз участниц. В конце исследований те дали оценку внешности мужчинам на снимках по шкале от одного до семи.

Результаты показали, что дамы, более заинтересованные в недлительных связях, а также те, у кого хорошо обстоят дела с самооценкой, дольше вглядывались в лица с более мужественными, маскулинными чертами. Таким лицо считается, если оно имеет крупные очертания, массивную челюсть, глубоко посаженные глаза, густые брови.

Ранее 5-tv.ru писал, как человеку дожить до 200 лет.

+17° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
96.70
-0.72 105.66
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:19
На пороге будущего: как «настолка» древнего мира поможет сделать открытия в квантовой физике
4:10
Авдотья Малиновка: почему до 17 августа важно успеть собрать урожай малины и огурцов
3:56
Четыре землетрясения произошли недалеко от Курильских островов
3:44
Лицо имеет значение: каких мужчин предпочитают женщины
3:41
Простить нельзя забыть: можно ли обрести счастье с супругом после измены
3:30
Глебу Матвейчуку провели экстренную операцию из-за зуба: «Все узнают, живой ли я»

Сейчас читают

Необходимость или психологическое расстройство – где грань?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака
Российскую нефть для Китая вывели на открытую воду: Севморпуть потребовал ледоколы
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку