Лицо имеет значение: каких мужчин предпочитают женщины

Ученые сделали интересное открытие после проведенного исследования.

Женщин, заинтересованных в быстрых связях на одну ночь, больше всего привлекают мужчины с маскулинными чертами лица. К такому выводу пришли ученые Техасского международного университета. Исследование опубликовано в журнале Archives of Sexual Behavior.

В исследовании участвовали 72 женщины, часть из которых призналась в ходе опроса, что предпочитают краткосрочные отношения. После на экране компьютера им продемонстрировали мужские лица разных типажей. Каждое фото было показано в течение трех тысяч миллисекунд, пока ученые сканировали движения глаз участниц. В конце исследований те дали оценку внешности мужчинам на снимках по шкале от одного до семи.

Результаты показали, что дамы, более заинтересованные в недлительных связях, а также те, у кого хорошо обстоят дела с самооценкой, дольше вглядывались в лица с более мужественными, маскулинными чертами. Таким лицо считается, если оно имеет крупные очертания, массивную челюсть, глубоко посаженные глаза, густые брови.

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