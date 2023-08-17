В Сочи карета «скорой помощи» с тяжелобольным пациентом опрокинулась в кювет

Эфирная новость 7 0

На дорогу выбежала женщина. Водитель пытался уйти от столкновения — не получилось.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Врачи торопились спасти пострадавшего и едва сами не оказались в больнице. В Сочи карета «скорой помощи» попала в аварию. Машина везла пациента с тяжелой травмой головы, ехала с мигалкой. Но на пешеходном переходе на дорогу выбежала женщина. Водитель пытался уйти от столкновения — не получилось.

Автомобиль задел пешехода, а после этого вылетел в кювет и перевернулся. На место тут же прибыли еще несколько машин «скорой помощи». Они увезли всех пострадавших в больницу — и больного с травмой головы, и сбитую женщину.

А вот водителю и врачам из перевернувшейся скорой госпитализация не потребовалась — они отделались ушибами.

+17° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
96.70
-0.72 105.66
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:51
В Сочи карета «скорой помощи» с тяжелобольным пациентом опрокинулась в кювет
5:38
ВСУ заставляли российских военнопленных участвовать в подготовке фейковых видео
5:30
Сэкономить деньги и время: как своими руками сделать систему капельного полива
5:24
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Пети из Красногорска
5:12
Весь Ливан остался без света из-за неуплаты долгов оператору двух ТЭС
4:56
Мадонна рискует в погоне за молодостью: какие пластические операции делала певица

Сейчас читают

Необходимость или психологическое расстройство – где грань?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака
Российскую нефть для Китая вывели на открытую воду: Севморпуть потребовал ледоколы
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку