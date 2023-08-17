А вы уже смотрели? Влияние августовских лунных циклов на самочувствие

Не стоит пренебрегать советами астрологов. Не исключено, что какая-то из дат окажется довольно опасной.

Во второй половине месяца следует остерегаться усиления геофизической активности. 15, 16, 23, 26, а также с 29 до конца месяца будут усилены негативные космические влияния, нарушающие равновесие и запускающие разрушительные процессы. Стоит опасаться перепадов давления, смены настроения и обострения заболеваний.

15 августа — квадратура Луны во Льве с Юпитером в Тельце

В этот день возрастает риск заражения инфекцией, дают о себе знать недолеченные недуги, возможно возобновление уже отступивших болезней. Обостряются проблемы с зубами, в особенности на нижней челюсти, а также хронические заболевания корней (кисты и гранулемы). Остерегайтесь проблем с сосудистой системой, тахикардии, аритмии. Те, кто страдает от сердечных заболеваний, могут чувствовать головокружение, слабость и дрожь в руках, пишет aif.ru.

16 августа — новолуние во Льве, квадратура Луны во Льве и Урана в Тельце

Новолуние провоцирует повышение раздражительности, а также восприимчивость организма к любым вмешательствам, поэтому стоит отказаться от операций в этот день. Повышенный эмоциональный фон провоцирует нервно-мышечные заболевания. Люди, имеющие проблемы с давлением, наоборот будут ощущать слабость и нехватку сил. Диабетикам следует ждать повышения уровня сахара, из-за гормональных сбоев в щитовидной железе. Притупляется чувство самосохранения, из-за чего возможны случайные травмы.

19 августа — оппозиция Луны в Весах и Неп­туна в Рыбах

В субботу будет повышена восприимчивость к лекарствам, могут возникать аллергические реакции, в особенности на спиртосодержащие препараты. Обостряются проблемы желудочно-кишечного тракта: гастриты, язвы, синдром раздраженного кишечника. Лучше всего пить много чистой воды, избегая газированные напитки и алкоголь. Во избежание отравлений стоит внимательнее отнестись к совместимости употребляемой пищи, не нужно перегружать кишечник и мочевыделительную систему. Также следует следить за уровнем стресса, который может спровоцировать обострение проблем с пищеварением.

23 — первая четверть Луны

Негативное влияние Венеры, Юпитера и Урана сказывается на хронических заболеваниях, а также расстройствах мочеполовой системы. Дадут о себе знать недолеченные болезни. В этот день стоит уделить пристальное внимание гигиене и дезинфекции рук. Возможны перепады атмосферного давления и настроения. Важно следить за своими эмоциями, к вечеру может проявиться нервозность и даже агрессивность.

26 — квадратура Луны в Стрельце с Нептуном в Рыбах и Марсом в Деве

Лучше прислушаться к своему организму, чтобы не пропустить болезни, протекающие в скрытой форме. Возможна постановка неправильного диагноза, поэтому необходимо перепроверять результаты обследований. Стоит остерегаться проблем с лимфатической системой, а также обострения заболеваний кожи.

29 — оппозиция Луны в Козероге с Венерой во Льве, квадратура Луны в Козероге с Юпитером в Тельце

В этот день будет повышена вероятность простудиться, даст о себе знать опорно-двигательный аппарат, а также могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Аккуратнее стоит быть людям с хроническими артритами, артрозами, а также болью в костях и суставах. Неправильное питание с большой вероятностью станет причиной запоров. Рекомендуется пить больше жидкости, в особенности травяные чаи.

30 — соединение Луны и Сатурна в Рыбах

В предпоследний день августа не стоит злоупотреблять жидкостью, тем более алкоголем, который в этот день лучше вообще не употреблять. Возможны отеки и судороги конечностей, в связи с чем лучше снизить нагрузку на ноги. Стоит отложить педикюр на другой день. На фоне нестабильного эмоционального фона усилятся страхи и фобии. Возможны приступы головной боли и тошноты.

31 — полнолуние в Рыбах

Последний день лета будет опасен снижением иммунитета и уязвимостью организма перед негативным влиянием. Крайне не рекомендуется заниматься самолечением, так как возможно отравление лекарствами. Остерегайтесь проблем с эндокринной и лимфатической системами. Также будьте осторожны с любыми травмирующими действиями — кровь будет труднее остановить, а полученные раны будут дольше заживать.

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