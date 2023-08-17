«Следуя активной политике»: зачем Турция на 99 лет арендовала порт Холмс

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 60 0

Турция на 99 лет арендовала порт Холмс для размещения военной базы

«Следуя активной политике»: зачем Турция на 99 лет арендовала порт Холмс

Фото: www.globallookpress.com / Darryl Dyck

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Ожидается, что военные разместят там системы для беспилотников и ПВО.

Турция на 99 лет арендовала ливийский порт Хомс, где собирается разместить свою военную базу с системами для беспилотников и ПВО. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

«Следуя активной политике в Восточном Средиземноморье, Турция арендовала порт Хомс в Ливии на 99 лет», — говорится в сообщении.

Турция ожидает, что военная база, размещенная там, обеспечит превентивную защиту зон морской юрисдикции страны, а также безопасность торговых судов.

Кроме того, журналисты отмечают, что в рамках военного сотрудничества Турции и Ливии рассматривается вопрос аренды и авиабазы Ватие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес вскоре может прибыть в Россию с визитом.

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