Есть полторы минуты: как подавившийся человек может спасти себя

Что в таком случае категорически нельзя делать?

Что делать, если вы подавились едой, а рядом никого нет? О том, какие меры необходимо принять с учетом особенностей ситуации, изданию NEWS.ru рассказала врач-профилактик Эвелена Овнанян.

По словам специалиста, когда происходит закупорка дыхательных путей едой, начинается настоящее удушение. В таком случае жизненно необходимо начать интенсивно и много кашлять.

«Если данный прием не помогает и вы чувствуете, что задыхаетесь, у вас есть полторы минуты, чтобы помочь себе уже другими способами», — пояснила Овнанян.

Врач советует попытаться нащупать узкую поверхность и опрокинутся через нее так, чтобы живот оказался на линии перегиба. После этого нужно расслабить ноги и навалиться на предмет. Таким образом, то, что застряло, должно выйти под действием силы давления.

«Следующий способ — прием Геймлиха. Руку сжимаете в кулак. Прикладываете ее чуть выше пупка большим пальцем к животу. Накрываете кулак другой рукой и делаете пять резких надавливаний на себя и вверх. Но этот прием более эффективен, когда его делает кто-то другой», — добавила эксперт.

При этом в тяжелой ситуации обязательно следует вызвать скорую помощь. Дожидаться бригаду врачей лучше на лестничной клетке, чтобы в случае чего можно было обратиться к соседям.