Крупный природный пожар вспыхнул на юге Франции

Эфирная новость 26 0

Огонь охватил около 500 гектаров леса.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lorena SopÃƒÂªNa; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Более трех тысяч человек эвакуированы из-за крупного природного пожара на юге Франции. Огонь охватил около 500 гектаров леса.

Пламя перекинулось на туристический кемпинг, уничтожив полсотни передвижных домов. В районе были слышны взрывы газовых баллонов, огонь тушили с земли и с воздуха.

О пострадавших среди населения не сообщается, однако девять спасателей получили травмы. Ночью на место прибыли дополнительные пожарные расчеты — с их помощью удалось уменьшить площадь пожара.

Однако полностью взять огонь под контроль не удается. Он все еще угрожает жилым кварталам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились пугающие кадры с Гавайев, на которых жители острова, так и не дождавшись помощи, бросаются в океан, чтобы не сгореть заживо.

+24° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
101.04
2.83 110.68
2.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:06
Отказался от операции: названа причина смерти клоуна Андрюши
14:03
Рубль начал резко падать после решения ЦБ повысить ключевую ставку
13:52
Названа предварительная причина взрыва на АЗС в Махачкале
13:49
Два российских бомбардировщика Ту-95МС выполнили полет над Японским морем
13:49
Всем миром: в Приморье началась масштабная спасательная операция
13:44
ФК «Ахмат» уволил главного тренера Ташуева после пяти поражений

Сейчас читают

"Мы притягиваем похожих": причина страданий Бузовой кроется в ней самой
Гений-аутист из США назвал даты грядущих авиакатастроф
Байден пожалел денег на своего «сукиного сына» Зеленского: один обман?
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку