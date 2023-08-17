«Встать перед выбором»: как затянуть заядлого холостяка в ЗАГС

Золотое правило таких мужчин: «обещать — не значит жениться».

Психолог и основатель центра «По Фрейду» Екатерина Алексеева рассказала изданию «Страсти» о том, что обычно крепко удерживает заядлого холостяка от предложения руки и сердца. По ее мнению, мужчина, будучи собственником по своей сути, если и сделает предложение, то с полнейшим осознанием того, что женщина должна принадлежать только ему.

Во всех остальных случаях, если он не спешит вести ее под венец, то просто не видит будущего с ней. Таким образом свободная холостяцкая жизнь оказывается для мужчины на первом месте.

Дело в том, что так называемые отношения могут существовать только в женском сознании. В то время как в ее голове уже возникают «наполеоновские планы» на дальнейшую совместную жизнь, мужчина просто находится рядом, точно зная, что никогда не будет с ней, потому что ищет свое.

Комфорт для мужчины — это все. И, когда холостяцкая жизнь представляется наиболее комфортным вариантом, сколько бы женщина ни старалась искать проблему в себе и становиться лучше для него, она все равно не станет той единственной на всю жизнь.

Необходимо задаться вопросом, почему мужчина должен быть готов взять на себя эту огромную ответственность за женщину и за их совместное будущее, считает психолог.

«Сохранить свою свободу, хоть порой и формально, для мужчины бывает очень важно. Ведь не каждый готов встать перед выбором карьеры и семьи, например», — говорит Алексеева.

Возможно, наоборот, причина кроется в его неуверенности в себе или в несостоятельности. При этом мужчина также ищет для себя безопасное пространство, в котором сможет быть собой.

Принять его таким, какой он есть, — вот то, что ему нужно. Мужчине важно найти человека со схожим мировоззрением, взглядами, целями и амбициями.

Конечно же, у каждого из них есть свои критерии. По мнению психолога, если какой-то из пунктов будет под сомнением, предложения о женитьбе можно ждать довольно долго.

Ранее 5-tv.ru писал, что сексолог назвал типы мужчин, которые никогда не женятся.