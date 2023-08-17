«Прозрачны для операторов»: возможна ли анонимность в интернете

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 49 0

Эксперт Дбар: публичный Wi-Fi может помочь сохранить анонимность в интернете

«Прозрачны для операторов»: возможна ли анонимность в интернете

Фото: www.globallookpress.com / Valentin Wolf

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Реально ли пользоваться сетью без раскрытия личности?

Публичные сети Wi-Fi, которые не требуют ввода пароля, с технической точки зрения позволят россиянам сохранить анонимность в интернете. Об этом изданию Газета.ру заявил коммерческий директор компании «Код Безопасности» Федор Дбар.

«Вход анонимно возможен через некоторые публичные точки Wi-Fi. Однако в большинстве случаев в них нужно регистрироваться с помощью номера телефона, реже - почты», — пояснил он.

Так, при указании телефона или почты для подключения к Wi-Fi пользователя можно легко идентифицировать. Дело в том, что его номер телефона указан в договоре.

«Сегодня большинство пользователей интернета прозрачны для операторов, которые к тому же хранят у себя информацию о том, кто подключается к их сетям, с каких IP он выходит, а также, по закону Яровой, трафик, который сгенерировал юзер», — добавил Дбар.

Выходя из любой точки страны и любым способом в интернет внутри России, пользователь себя законодательно идентифицирует как гражданина, подытожил он. 

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД предложило упростить получение информации из интернета до суда.

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