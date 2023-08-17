Суд оштрафовал Google на три миллиона рублей за фейки об СВО

Мировой судья в Москве назначил административный штраф компании Google за неудаление недостоверной информацию о ходе специальной военной операции. Об этом сообщает источник 5-tv.ru из зала суда.

Так, теперь компания обязана выплатить три миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Москве оштрафовал американскую компанию Google на четыре миллиарда рублей за неуплату ранее назначенного штрафа. Выплата была удвоена решением мирового судьи.