Суд оштрафовал Google на три миллиона рублей за фейки об СВО

Компания не первый раз получает административные протоколы.
Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov
Мировой судья в Москве назначил административный штраф компании Google за неудаление недостоверной информацию о ходе специальной военной операции. Об этом сообщает источник 5-tv.ru из зала суда.
Так, теперь компания обязана выплатить три миллиона рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Москве оштрафовал американскую компанию Google на четыре миллиарда рублей за неуплату ранее назначенного штрафа. Выплата была удвоена решением мирового судьи.
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