Ненужная связь? Анита Цой отказалась вызволять родного брата из тюрьмы

Почему родственник звезды оказался за решеткой?

Анита Цой не так много общалась со своим единокровным братом по отцу, однако именно у нее попросили о помощи, когда пришла беда. Об этом певица рассказала изданию utro.ru.

Звезда призналась, что ее младший брат — ровесник ее сына. Они общались довольно редко, а впервые вообще увиделись в ток-шоу на одном из федеральных каналов.

Когда их общий папа умер, Цой продолжила лишь виртуальное общение с Алексеем. А через какое-то время ей позвонила вторая жена отца, попросив о помощи.

«Спустя какое-то время мне позвонила мать этого моего брата и попросила помощи — мол, Алексей попал в тюрьму за наркотики. Якобы, брат был не виноват, это были наркотики его девушки. Но, поскольку суд уже состоялся, решение было вынесено, то сделать что-то я не могла. К тому же я — популярный человек, и такая связь с наркотиками могла не лучшим образом на мне отразиться», — вспоминает звезда.

В итоге брат Цой отсидел полный срок, а, когда освободился, снова принял участие в шоу. Про свою знаменитую сестру он ничего плохого не сказал — только отметил, что та не помогла ему в сложной ситуации.

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