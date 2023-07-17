Финляндия столкнется с серьезными проблемами из-за вступления в НАТО

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 35 0

Ilta-Sanomat: Финляндия столкнется с проблемами в будущем из-за вступления в НАТО

Финляндия столкнется с серьезными проблемами из-за вступления в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Antti Hämäläinen

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О сегодняшнем выборе позже придется сильно пожалеть.

Финляндия из-за вступления в НАТО рискует столкнуться с серьезными проблемами. Предсказание сделал обозреватель Сеппо Варьюс в интервью с изданием Ilta-Sanomat.

«Через полвека нас наверняка ждут сюрпризы. О сегодняшнем выборе гарантированно придется пожалеть», — сообщил журналист.

Он также заявил, что Финляндия вовсе не по идеологическим причинам вступила в НАТО, а из-за навязанной Западом беспочвенной «угрозы» со стороны России.

13 июля президент США Джо Байден принял участие в саммите стран Скандинавии и Соединенных Штатов Америки в Хельсинки. Он сообщил, что за три секунды решил позволить Финляндии вступить в НАТО. На саммите также договорились продолжить поддерживать Украину, тем самым усилия трансатлантические связи.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Шольц по ошибке пригласил Украину в НАТО, за что был обсмеян иностранными СМИ.

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