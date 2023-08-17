Кравцов: в российских колледжах начнут обучать операторов беспилотников

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25 0

На днях был утвержден перечень из более пяти тысяч профессий, с которыми можно ознакомиться в учреждениях среднего профессионального образования.

Кравцов: в российских колледжах начнут обучать операторов беспилотников

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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В российских колледжах появятся новые образовательные программы по подготовке операторов беспилотных систем. Их внедрение анонсировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в рамках своего выступления на Московском урбанистическом форуме.

Глава Минпросвещения отметил, что несколько дней назад был утвержден список профессий, которые можно получить в учреждениях среднего профессионального образования и разных образовательных центрах. Всего в перечне — 5 110 направлений, и 250 из них — новые.

«В частности, оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее», — прокомментировал Кравцов.

Стратегия развития беспилотной авиации была разработана по поручению главы РФ Владимира Путина. В конце 2022 года он обратился к правительству РФ с инициативой. Реализация стратегии предусматривает запуск предприятий, занимающихся выпуском составляющих, а также полной сборкой аппаратов, их испытанием и подготовкой программного обеспечения, а также обучение специалистов. Стратегия развития была утверждена кабмином до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил о готовности России к запуску беспилотной авиации.

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