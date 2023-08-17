«Под атомным зонтиком»: Ковальчук оценил обороноспособность России

Наша страна, подчеркнул он, является лучшей в мире.

Курчатовский институт принимает участие в международном форуме «Армия — 2023». Научно-технический центр был создан 80 лет назад, и его разработки всегда применялись для защиты Отечества: от создания атомной и водородной бомб — до последних цифровых новинок для армии и флота.

«Мы живем под атомным зонтиком сегодня. Сегодня мы имеем лучшую в мире атомную триаду: атомные подводные лодки, ракеты и ядерное оружие. <…> Мы самая лучшая в мире страна, поверьте мне, как сказал президент, привезут там Leopard или Abrams, ну и их пощелкаем. Здесь есть выставка — там наглядно видно, кого там щелкают. А мы будем ходить на выставку, получать удовольствие, восхищаясь силой нашего оружия», — отметил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что форум «Армия — 2023» собрал гостей и участников из 70 стран. Смотр проходит в подмосковном парке «Патриот» — это не просто выставка самого современного оружия, но и демонстрация сотрудничества России с другими странами.