«Под атомным зонтиком»: Ковальчук оценил обороноспособность России

Эфирная новость 56 0

Михаил Ковальчук назвал атомную триаду России лучшей в мире

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Наша страна, подчеркнул он, является лучшей в мире.

Курчатовский институт принимает участие в международном форуме «Армия — 2023». Научно-технический центр был создан 80 лет назад, и его разработки всегда применялись для защиты Отечества: от создания атомной и водородной бомб — до последних цифровых новинок для армии и флота.

«Мы живем под атомным зонтиком сегодня. Сегодня мы имеем лучшую в мире атомную триаду: атомные подводные лодки, ракеты и ядерное оружие. <…> Мы самая лучшая в мире страна, поверьте мне, как сказал президент, привезут там Leopard или Abrams, ну и их пощелкаем. Здесь есть выставка — там наглядно видно, кого там щелкают. А мы будем ходить на выставку, получать удовольствие, восхищаясь силой нашего оружия», — отметил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что форум «Армия — 2023» собрал гостей и участников из 70 стран. Смотр проходит в подмосковном парке «Патриот» — это не просто выставка самого современного оружия, но и демонстрация сотрудничества России с другими странами.

+25° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
96.70
-0.72 105.66
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:46
Суд арестовал координатора движения «Голос»* Егорова** на 15 суток
19:37
Гроза дронов: как в зоне спецоперации работает комплекс ПВО «Тор»
19:25
«Ужасно выглядишь»: Джиган упрекнул жену на камеру ради реакции сына
19:16
Постройнеть после 40? Как замедленный метаболизм влияет на похудение
19:09
Что случилось с могилой сгоревшей от рака актрисы Веры Глаголевой?
19:03
Как влюбить в себя мужчину: ТОП-5 лучших фраз для манипуляций

Сейчас читают

"Хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб": Волочкова рассказала о своих идеальных похоронах
Раскрыт секрет кровавых слез графа Дракулы: что это было?
«Это были страшные три дня»: Домогаров прервал молчание после смерти бывшей жены
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку