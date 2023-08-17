Молодой муж шантажирует Бритни Спирс из-за ее измены: скандальные подробности

Пара в скором времени может развестись.

Один из самых громких скандалов в мире звезд за последнее время — развод Бритни Спирс и ее мужа Сэма Асгари грозит разрушить карьеру певицы. 29-летний муж Бритни, узнав об измене жены, с которой прожил всего год, съехал из особняка певицы и тут же начал бракоразводный процесс. Причем сам факт измены остается недоказанным — пара не разглашала подробностей конфликта. В случае, если измена действительно произошла, Бритни будет обязана выплатить бывшему мужу серьезную сумму.

Однако Сэм не собирается спускать дело на тормозах. Влиятельный американский ресурс о жизни звезд Page Six, со ссылкой на свои источники, сообщает, что Асгари якобы хочет, чтобы его бывшая жена, заплатила ему больше, чем предусмотрено их брачным договором, чтобы сохранить ее секреты после их расставания.

«Он пытается договориться об уступках, выходящих за рамки его брачного контракта, и угрожает обнародовать чрезвычайно постыдную информацию о Бритни, если ему не заплатят», — передает издание.

Как сообщает Daily Mail, певица обратилась к знаменитому в звездных кругах адвокату Лоре Вассер, которая помогала с разводом Ким Кардашьян, Джонни Деппу и другим знаменитостям. Бритни и Лоре знакомы уже давно — адвокат помогла Спирс выиграть суд с отцом ее детей Кевином Федерлайном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бритни Спирс отказалась от ботокса из-за неудачного опыта.