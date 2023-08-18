«Приучаю к легкой пище»: какими блюдами Волочкова балует любимых людей

Себя звезда балует куриным бульоном и вареными яйцами, а вот близким она может готовить и что-то особенное.

Балерина Анастасия Волочкова поделилась рецептом блюда для любимого человека. Звезда рассказала 5-tv.ru, что любит готовить близким людям омлет.

«Я могу приготовить быстро для любимого человека омлетик. Даже не омлетик, а такая болтаночка», — призналась знаменитость.

Так, если сама танцовщица ест только куриный бульон и вареные яйца, то ее близких на завтрак будет ждать аппетитная яичница-болтунья. Такую еду Волочкова считает легкой — она уже давно пытается привить любовь к ней всем своим близким.

«Я же все легкое ем, и всех своих друзей и любимых людей — все-все окружение — приучаю к легкой пище», — поделилась балерина.

В целом, призналась она, времени на готовку ей чаще всего просто не хватает. Этим вопросом в доме занимается ее помощница и подруга Лола.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова придумала собственный коктейль.