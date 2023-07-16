Клин клином: Волочкова придумала собственный коктейль, чтобы отказаться от игристого

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Полина Долгова
Полина Долгова 33 0

Балерина Анастасия Волочкова решила отказаться от алкоголя

Клин клином: Волочкова придумала собственный коктейль, чтобы отказаться от игристого

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Звезда заявила, что это ее личное решение, а не требование фанатов.

Злопыхатели в окружении Анастасии Волочковой часто высказывались по поводу того, что балерина злоупотребляет спиртными напитками. Однако до недавнего времени экс-прима балета говорила о том, что это ее личное дело. И дерзко ставила на место всех, кто решался задавать ей «неудобные вопросы» про алкогольную зависимость.

Но теперь все изменилось. Знаменитость заявила, что намерена отказаться от употребления алкоголя и даже от любимого просекко. По словам артистки, это ее личное решение, которое она приняла без помощи «заботливых» поклонников.

«Золотые мои, к вашей радости, я какое-то время назад решила отказаться и от просекко, которое мне нравится с клубникой. Просто сама приняла решение. Хотя это личное дело каждого человека, что есть, что пить, как жить. Просто мне самой так захотелось», — объяснила Волочкова в своем блоге.

Дива рассказала, что она каждый день трудится в балетном зале. Возможно, именно этот фактор повлиял на то, что блондинка больше не может мешать алкоголь со спортом.

«Вы знаете хотела поделиться, придумала новый фирменный „Волочковский напиток“. Вода с огурцами и арбузом. Потрясающе тянет воду из организма», — поделилась звезда рецептом нового любимого снадобья в своем видеоролике.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова рассказала, как с позором заработала на квартиру для матери в 14 лет.

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